تفاصيل المنخفض الجديد والامطار القادمة الى الأردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة الخميس القادم بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرق سوريا، ما يؤدي إلى أجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى.

وخلال ساعات المساء، تبقى هناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية بسرعة تتراوح بين 30–40 كم/ساعة، تصحبها هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية.