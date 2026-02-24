الأربعاء 2026-02-25 12:21 ص

تفاصيل المنخفض الجديد والامطار القادمة الى الأردن

امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق
امطار
 
الثلاثاء، 24-02-2026 11:45 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تتأثر المملكة الخميس القادم بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرق سوريا، ما يؤدي إلى أجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى.

اضافة اعلان


وخلال ساعات المساء، تبقى هناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية بسرعة تتراوح بين 30–40 كم/ساعة، تصحبها هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية.


ليلاً، تسود أجواء باردة جداً في معظم المناطق مع استمرار ظهور الغيوم الجزئية، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

و يوم الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة الارتفاع، وفرصة صباحية لزخات خفيفة محدودة في أجزاء من شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، فيما تكون الأجواء ليلاً باردة جداً فوق المرتفعات الجبلية وباردة في باقي المناطق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المفرق

أخبار محلية مسجد المفرق الكبير يتبوأ مكانة روحانية في نفوس أبناء المحافظة

جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات

فلسطين استشهاد مسن برصاص مسيرة للاحتلال بمدينة غزة

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق

الطقس تفاصيل المنخفض الجديد والامطار القادمة الى الأردن

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد

الأمن العام يقيم خيما رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية

أخبار محلية الأمن العام يقيم خيما رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية



 






الأكثر مشاهدة