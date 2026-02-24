تفاصيل المنخفض الجديد والامطار القادمة الى الأردن

وخلال ساعات المساء، تبقى هناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية بسرعة تتراوح بين 30–40 كم/ساعة، تصحبها هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية.
ليلاً، تسود أجواء باردة جداً في معظم المناطق مع استمرار ظهور الغيوم الجزئية، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
و يوم الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة الارتفاع، وفرصة صباحية لزخات خفيفة محدودة في أجزاء من شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، فيما تكون الأجواء ليلاً باردة جداً فوق المرتفعات الجبلية وباردة في باقي المناطق.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء
-
منخفض جوي ضحل جديد قادم الى الاردن
-
تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الثلاثاء في الاردن - تحذيرات
-
تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة اليوم
-
منخفضان جويان يؤثران على الاردن
-
كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم -تحذيرات
-
الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد