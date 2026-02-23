تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة اليوم

ويسود نهار الاثنين طقس غائم جزئيا وبارد نسبياً في أغلب المناطق، فيما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تزايد تدريجي في كميات الغيوم. ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد بعد الظهر إلى المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليل الاثنين، يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً في معظم المناطق، مع هطول أمطار متفرقة في أجزاء من شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها خلال ساعات الليل المتأخرة في الشمال الرعد وتساقط البرد لفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
