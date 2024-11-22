تفاصيل المنخفض الجوي القادم الى الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز وسط تركيا ،حيث يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة ،الطقس بارد نسبياً نهاراً وغائم جزئي الى غائم أحيانا،وتهطل بمشيئة الله زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتمتد في ساعات المساء لتتركز في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة ،ويزداد الشعور بالبرودة مع انخفاض اكثر لدرجات الحرارة ،كما تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60 كم/ساعة مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

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