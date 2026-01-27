تفاصيل المنخفض الجوي القادم الى الاردن

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملموس لتعود حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وأضافت أن ساعات الظهر ستشهد هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، تمتد لاحقًا إلى المناطق الوسطى والشرقية، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق، خاصة في الشمال والوسط، ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانًا.
وأشارت إلى أن فرص هطول الأمطار تمتد خلال ساعات المساء إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية، قبل أن يضعف الهطول ليلًا. كما تكون الرياح غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار، خصوصًا في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
أما يوم الخميس، فيسود طقس بارد وغائم جزئيًا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، خاصة في شرق المملكة.
