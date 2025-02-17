تفاصيل المنخفض القطبي القادم الى الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -تبدأ المملكة وبشكل تدريجي يوم الخميس بالتأثر بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي سوف يتمركز فوق سوريا .

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