تفاصيل المنخفض القطبي القادم الى الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -تبدأ المملكة وبشكل تدريجي يوم الخميس بالتأثر بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي سوف يتمركز فوق سوريا .
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ووفق ادارة الارصاد الجوية يطرأ إنخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد وغائم في أغلب المناطق، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية تكون غزيرة أحيانا، تمتد تدريجياً إلى أجزاء من المناطق الشرقية، كما تنشط الرياح الغربية يرافقها هبات قوية تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60 كم/ساعة تؤدي الى اثارة الغبار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية مما يؤدي الى تدني واضح في مدى الرؤية الافقية.