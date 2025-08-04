تفاصيل الموجة الحارة التي ستؤثر على الاردن

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان ما بين (39–41) درجة مئوية باختلاف المناطق، فيما قد تتجاوز الأربعينات في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.
وتأتي هذه الموجة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية وعادةً ما تؤثر مثل هذه الكتل الحارة على المنطقة خاصة خلال شهري تموز وآب من كل عام مع اندفاع المنخفض الموسمي الحراري.
وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية اليومية عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواكبة أي تطورات قد تطرأ على الحالة الجوية.
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