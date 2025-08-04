الثلاثاء 2025-08-05 10:18 ص
 

تفاصيل الموجة الحارة التي ستؤثر على الاردن

العاصمة عمان - صورة علوية
العاصمة عمان
 
الإثنين، 04-08-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-   صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب أن تحليلات النماذج العددية تشير إلى تأثر المملكة اعتبارًا من يوم الجمعة بموجة حارة تستمر لعدة أيام، إلا أنها ليست استثنائية من الناحية المناخية، حيث تُعد مثل هذه الموجات طبيعية في هذا الوقت من العام، خاصة خلال شهر آب، الذي يُعتبر أشد شهور السنة حرارة بحسب سجلات البنك المناخي الأردني.

اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان ما بين (39–41) درجة مئوية باختلاف المناطق، فيما قد تتجاوز الأربعينات في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.


وتأتي هذه الموجة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية وعادةً ما تؤثر مثل هذه الكتل الحارة على المنطقة خاصة خلال شهري تموز وآب من كل عام مع اندفاع المنخفض الموسمي الحراري.


وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية اليومية عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواكبة أي تطورات قد تطرأ على الحالة الجوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة الأميركية

عربي ودولي كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك



 
 





الأكثر مشاهدة