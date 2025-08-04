تفاصيل الموجة الحارة التي ستؤثر على الاردن

الوكيل الإخباري- صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب أن تحليلات النماذج العددية تشير إلى تأثر المملكة اعتبارًا من يوم الجمعة بموجة حارة تستمر لعدة أيام، إلا أنها ليست استثنائية من الناحية المناخية، حيث تُعد مثل هذه الموجات طبيعية في هذا الوقت من العام، خاصة خلال شهر آب، الذي يُعتبر أشد شهور السنة حرارة بحسب سجلات البنك المناخي الأردني.

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان ما بين (39–41) درجة مئوية باختلاف المناطق، فيما قد تتجاوز الأربعينات في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.



وتأتي هذه الموجة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية وعادةً ما تؤثر مثل هذه الكتل الحارة على المنطقة خاصة خلال شهري تموز وآب من كل عام مع اندفاع المنخفض الموسمي الحراري.