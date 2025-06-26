الخميس 2025-06-26 12:55 ص
 

تفاصيل حالة الطقس الخميس

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 26-06-2025 12:24 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس الخميس حار نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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لـيــلاً:  طقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحار نسبياً  في الأغوار والبحر الميت والعقبة،  والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


تنبيهات ونصائح:


- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وقت الذروة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. 

 
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