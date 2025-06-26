تفاصيل حالة الطقس الخميس

لـيــلاً: طقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
تنبيهات ونصائح:
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وقت الذروة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
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