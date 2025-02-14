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تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة- تحذيرات

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 14-02-2025 09:07 ص

الوكيل الإخباري-    قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شرقية خفيفة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

 
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