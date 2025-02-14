تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة- تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شرقية خفيفة السرعة.

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