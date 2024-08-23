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تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 23-08-2024 09:12 ص

الوكيل الإخباري-    قالت إدارة الأرصاد الجوية أن الأجواء اليوم الجمعة صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


وتبقى الأجواء يوم الأحد، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

gnews

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