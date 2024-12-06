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تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية ان الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في البادية والسهول الشرقية ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 8، وفي مرتفعات الشراة 14 - 5، وفي مناطق البادية 20 - 5، وفي مناطق السهول 19 - 10، وفي الأغوار الشمالية 25 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 15، وفي البحر الميت 25 - 13، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.

 
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