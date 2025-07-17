الخميس 2025-07-17 06:34 ص
 

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

جبل القلعة في العاصمة عمّان
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 06:04 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الأرصاد الجوية إن الطقس الخميس سيكون حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان


ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار الجنوبية والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 
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