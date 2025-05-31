السبت 2025-05-31 09:04 ص
 

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 31-05-2025 08:09 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية و تتحول في ساعات الظهيرة إلى جنوبية غربية.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 15, وفي مرتفعات الشراة 29 - 14, وفي مناطق البادية 36 - 19, وفي مناطق السهول 32 - 20, وفي الأغوار الشمالية 36 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24, وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.

 
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