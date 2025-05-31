تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية و تتحول في ساعات الظهيرة إلى جنوبية غربية.

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