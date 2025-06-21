تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس السبت صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وفق إدارة الأرصاد الجوية. اضافة اعلان





أما في ساعات الليل، فيكون الطقس معتدلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



والأحد، يستمر الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



