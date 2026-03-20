الجمعة 2026-03-20 02:55 م

تفاصيل حالة الطقس في أول أيام العيد - تحذيرات

الجمعة، 20-03-2026 08:23 ص
الوكيل الإخباري-   يبقى الأردن، الجمعة، تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطل البرد، وتشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، ومع ساعات ما بعد الظهر تضعف فرص الهطولات بشكل عام، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان


وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية، من خطر تشكل السيول في أجزاء من المناطق الشمالية، ومن خطر شدة سرعة الرياح في بعض المناطق، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطل البرد، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
 
 


