تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد- تحذيرات

لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول ومن
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