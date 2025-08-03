تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد- تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان اليوم الاحد سيكون الطقس صيفي عادي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية مثيرة للغبار احياناً.

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لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.