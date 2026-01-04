تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد - تحذيرات

ليلاً: الطقس أكثر برودة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
التحذيرات ليوم الاحد :
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.
-
أخبار متعلقة
-
منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد
-
أجواء شتوية مستقرة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة
-
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الأسبوع المقبل
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت - تحذيرات
-
الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة
-
تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن
-
أجواء ماطرة في الجهة الغربية من المملكة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية
-
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين المقبل