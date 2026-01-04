الأحد 2026-01-04 09:20 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد - تحذيرات

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 04-01-2026 06:40 ص

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس غالباً مشمس اليوم الاحد ، وبارد في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الطقس أكثر برودة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الاحد :
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.


- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

 
 


