تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يكون الطقس غالباً مشمس اليوم الاحد ، وبارد في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الطقس أكثر برودة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الاحد :

احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.