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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 13-07-2025 06:36 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

 
 
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