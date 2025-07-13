تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
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