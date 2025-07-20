تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

الأحد، تشهد المملكة أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، في حين تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة شمال ووسط المملكة.
الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية، بينما تكون الأجواء ليلًا معتدلة والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة العظمى المتوقعة:
العاصمة عمّان: نحو 32 درجة مئوية
الأغوار والبحر الميت والعقبة: ما بين 40 و42 درجة مئوية
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