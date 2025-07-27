تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

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الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثير الأجواء الحارة على مختلف مناطق المملكة الأحد، مع انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية في معظم المناطق. اضافة اعلان





وقالت الأرصاد، إن الأجواء ستبقى حارة إلى حارة جداً، لا سيما في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط في سرعة الرياح في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.



وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية ومن من إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية كما حذرت من ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



