تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وقالت الأرصاد، إن الأجواء ستبقى حارة إلى حارة جداً، لا سيما في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط في سرعة الرياح في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.
وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية ومن من إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية كما حذرت من ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
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