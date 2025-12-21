تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6، وفي مرتفعات الشراة 16 - 3، وفي مناطق البادية 17 - 4، وفي مناطق السهول 17 - 9، وفي الأغوار الشمالية 23 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 16، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.
