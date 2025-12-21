تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.