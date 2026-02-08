الأحد 2026-02-08 09:46 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأحد، ويسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة ا
ارشيفية
 
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأحد، ويسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ليلًا، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية.
 
 


