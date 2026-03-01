تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

07:42 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الأحد، باردا في أغلب المناطق، ومائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية، ومن تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.



ويبقى الطقس حتى الأربعاء، مشمسا وباردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 13- 4 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 11 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 0، وفي مرتفعات الشراة 11 - -1 ، وفي مناطق البادية 15- 2، وفي مناطق السهول 14- 4 ، وفي الأغوار الشمالية 20 - 5، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 11، وفي البحر الميت 21 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجات مئوية.





