تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

07:19 ص

الوكيل الإخباري- يتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد، أقل من معدلاتها المناخية الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-3 درجات مئوية، ويكون الطقس مشمسًا وباردًا في معظم المناطق، وباردا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.





