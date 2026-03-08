تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
