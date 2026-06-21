الأحد 2026-06-21 07:28 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء.
العاصمة عمان
 
الأحد، 21-06-2026 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 33- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31- 16، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 15، وفي مرتفعات الشراة 31- 13، وفي مناطق البادية 38- 18، وفي مناطق السهول 33- 18، وفي الأغوار الشمالية 39- 21، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
 
 


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