تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 33- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31- 16، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 15، وفي مرتفعات الشراة 31- 13، وفي مناطق البادية 38- 18، وفي مناطق السهول 33- 18، وفي الأغوار الشمالية 39- 21، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
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