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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 07:28 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 33- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31- 18، وفي المرتفعات الشمالية 28- 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 37- 20، وفي مناطق السهول 33- 20 ، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 24، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.
 
 


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