تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 33- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31- 18، وفي المرتفعات الشمالية 28- 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 37- 20، وفي مناطق السهول 33- 20 ، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 24، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.
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