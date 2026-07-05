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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

أجواء صيفية
أجواء صيفية
 
الأحد، 05-07-2026 07:16 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس الأحد، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 31- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29- 18، وفي المرتفعات الشمالية 27- 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 36- 21، وفي مناطق السهول 31- 20 ، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.
 
 


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