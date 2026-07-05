تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 31- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29- 18، وفي المرتفعات الشمالية 27- 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 36- 21، وفي مناطق السهول 31- 20 ، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.
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