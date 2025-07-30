تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء - تحذيرات

ليلاً: أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
تحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية ومن احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشمالية الشرقية.
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