الأربعاء 2025-07-30 07:43 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء - تحذيرات

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 06:09 ص

الوكيل الإخباري-   تفيد إدارة الأرصاد الجوية بأن الأجواء تكون صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، بينما تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

تحذر  إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية ومن احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشمالية الشرقية.

 
 
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