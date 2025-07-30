تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تفيد إدارة الأرصاد الجوية بأن الأجواء تكون صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، بينما تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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