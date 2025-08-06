تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

ليلًا، يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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