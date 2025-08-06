تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية انه يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الاربعاء، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

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