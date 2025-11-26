تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري-
يكون الطقس اليوم الأربعاء، مستقرا ومائلا قليلا للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
اضافة اعلان
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 7، وفي مرتفعات الشراة 15 - 6، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 25 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.