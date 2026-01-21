الأربعاء 2026-01-21 08:29 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري-   تغطي سماء المملكة اليوم الاربعاء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية.اضافة اعلان


وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وخلال ساعات الليل، يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ليصبح الطقس باردًا جدًا في معظم المناطق، وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المتوسطة والعالية.

وحذّرت الارصاد الجوية  من خطر تشكّل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول، وقد يشمل ذلك الأغوار الشمالية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.
 
 


