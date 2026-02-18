الأربعاء 2026-02-18 08:12 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

يبقى الطقس الأربعاء بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في العديد م
الأربعاء، 18-02-2026 06:45 ص
يبقى الطقس الأربعاء بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في العديد من المناطق، خصوصاً البادية.


ليلاً، يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، مع احتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً، مع تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.
 
 


يبقى الطقس الأربعاء بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في العديد م

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء



 






