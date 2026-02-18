تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

06:45 ص

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس الأربعاء بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في العديد من المناطق، خصوصاً البادية. اضافة اعلان





ليلاً، يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، مع احتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً، مع تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

