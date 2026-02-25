تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 15- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 11- 4 ، وفي مرتفعات الشراة 10 - 3 ، وفي مناطق البادية 20 - 8، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 21- 8، وفي الأغوار الجنوبية 25- 15، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 14 درجة مئوية.
