الأربعاء 2026-02-25 09:05 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

عاصمة عمّان
العاصمة عمّان
 
الأربعاء، 25-02-2026 07:34 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 15- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 11- 4 ، وفي مرتفعات الشراة 10 - 3 ، وفي مناطق البادية 20 - 8، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 21- 8، وفي الأغوار الجنوبية 25- 15، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 14 درجة مئوية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: طهران تطور صواريخ قد تصل إلى الولايات المتحدة

جلسة مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية 20 حزيران موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم من مواليد 2007

ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر

عربي ودولي ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

عمال الإنقاذ

عربي ودولي 30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل

ذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

براميل النفط

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي



 






الأكثر مشاهدة