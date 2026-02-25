تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

07:34 ص

الوكيل الإخباري- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 15- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 11- 4 ، وفي مرتفعات الشراة 10 - 3 ، وفي مناطق البادية 20 - 8، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 21- 8، وفي الأغوار الجنوبية 25- 15، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 14 درجة مئوية.





