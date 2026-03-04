تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة والبادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار لاسيما في المناطق الشرقية.

اضافة اعلان