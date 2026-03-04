تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار، خصوصاً في المناطق الشرقية ، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
-
