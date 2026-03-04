الأربعاء 2026-03-04 08:53 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

العاصمة عمان
 
الأربعاء، 04-03-2026 07:12 ص

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة والبادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار لاسيما في المناطق الشرقية.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار، خصوصاً في المناطق الشرقية ، و﻿من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

 
 


