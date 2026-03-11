الأربعاء 2026-03-11 08:30 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

مشهد عام للعاصمة عمّان
الأربعاء، 11-03-2026 07:20 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن المملكة ستتأثر خلال الأيام الأربعة المقبلة بأجواء لطيفة نهارا في أغلب المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء مغبرة في فترات عدة مع نشاط للرياح المثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية، إلى جانب فرص لهطل زخات متفرقة من المطر مع نهاية الأسبوع.اضافة اعلان


وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في معظم المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.
 
 


