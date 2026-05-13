تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

تنخفض الأربعاء، درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 11 ، وفي مناطق البادية 33- 14 ، وفي مناطق السهول 28 - 15 ، وفي الأغوار الشمالية 33- 16، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 37 - 22 درجة مئوية.