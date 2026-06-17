تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

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الوكيل الإخباري- يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأربعاء، أعلى من معدلاتها المناخية بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 34- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32- 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 29- 17، وفي مناطق البادية 37- 19، وفي مناطق السهول 33- 18 ، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23 ، وفي الأغوار الجنوبية 39- 27 ، وفي البحر الميت 38- 26 ، وفي خليج العقبة 39- 25 درجة مئوية.





