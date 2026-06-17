تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 34- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32- 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 29- 17، وفي مناطق البادية 37- 19، وفي مناطق السهول 33- 18 ، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23 ، وفي الأغوار الجنوبية 39- 27 ، وفي البحر الميت 38- 26 ، وفي خليج العقبة 39- 25 درجة مئوية.
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