تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 33- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31- 18، وفي المرتفعات الشمالية 28- 15، وفي مرتفعات الشراة 30 - 14، وفي مناطق البادية 38- 22، وفي مناطق السهول 33- 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 41 - 25 درجة مئوية.
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