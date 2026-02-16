الإثنين 2026-02-16 09:11 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري-    ترفع درجات الحرارة بشكل ملموس اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية، الطقس مشمس ودافئ بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


لـيـلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
 
 


