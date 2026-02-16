تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات

06:42 ص

الوكيل الإخباري- ترفع درجات الحرارة بشكل ملموس اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية، الطقس مشمس ودافئ بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





لـيـلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.





التحذيرات:

- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

