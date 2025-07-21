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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ترتفع قليلا الاثنين؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخ
صورة عامة للعاصمة عمان
 
الإثنين، 21-07-2025 05:27 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ترتفع قليلا الاثنين؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان


ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 
 
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