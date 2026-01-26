تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلًا اليوم الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4–5) درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

