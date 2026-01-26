تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكّل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر فوق مرتفعات الشراة العالية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.
