الإثنين 2026-01-26 08:36 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

يلال
العاصمة عمان
 
الإثنين، 26-01-2026 06:51 ص

الوكيل الإخباري-    ترتفع درجات الحرارة قليلًا اليوم الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4–5) درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكّل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر فوق مرتفعات الشراة العالية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.

 
 


