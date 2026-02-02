الإثنين 2026-02-02 08:21 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

تنخفض، الاثنين، درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7–8) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت
ارشيفية
 
الإثنين، 02-02-2026 06:29 ص

الوكيل الإخباري-   تنخفض، الاثنين، درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7–8) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

اضافة اعلان

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19- 6، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 6، وفي مرتفعات الشراة 18- 5، وفي مناطق البادية 24 - 6، وفي مناطق السهول 22- 7، وفي الأغوار الشمالية 24- 10، وفي الأغوار الجنوبية 26- 15 ، وفي البحر الميت 25- 14 ، وفي خليج العقبة 26- 16 درجة مئوية.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق وغائماً جزئياً إلى غائم. وأضافت الأرصاد

الطقس مستجدات الكتلة الهوائية الباردة القادمة إلى المملكة

4 إصابات متوسطة بحادث تصادم على مثلث جديتا غرب إربد

أخبار محلية 4 إصابات متوسطة بحادث تصادم على مثلث جديتا غرب إربد

“المالية النيابية” تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

أخبار محلية المالية النيابية تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

ارشيفية

عربي ودولي مقتل 12 أوكرانيا في قصف روسي وكييف تعلن عن محادثات جديدة

الوكيل الإخباري- ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اليوم الاثنين 1.6% إلى 85.98 دولارا للأوقية. وكانت قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولارا الخميس.

أسواق ومال ارتفاع أسعار الفضة عالميا

الوكيل الإخباري- واصل الذهب انخفاضه الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ف

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

أخبار محلية تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة