تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- تنخفض، الاثنين، درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7–8) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

