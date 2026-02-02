تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري-
تنخفض، الاثنين، درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7–8) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19- 6، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 6، وفي مرتفعات الشراة 18- 5، وفي مناطق البادية 24 - 6، وفي مناطق السهول 22- 7، وفي الأغوار الشمالية 24- 10، وفي الأغوار الجنوبية 26- 15 ، وفي البحر الميت 25- 14 ، وفي خليج العقبة 26- 16 درجة مئوية.