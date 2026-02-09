تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

06:37 ص

الوكيل الإخباري- تشير التحليلات الجوية في الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء ستظل لطيفة إلى دافئة نسبيًا مع بداية الأسبوع، مع استمرار تأثير الغبار على مناطق البادية طوال عدة أيام.





تتوقع الأرصاد أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4–5) درجات مئوية الاثنين والثلاثاء. وسيكون الطقس لطيفًا في أغلب مناطق المملكة، ودافئًا نسبيًا في الأغوار، البحر الميت والعقبة. وستظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، بينما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مما يثير الغبار بشكل خاص في مناطق البادية ويؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الأحيان.



في ساعات الليل، سيسود طقس بارد فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد نسبيًا في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم والرياح الجنوبية الغربية المعتدلة.

