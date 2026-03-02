الإثنين 2026-03-02 09:16 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

يكون الطقس اليوم الاثنين، باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. وتحذر الأرصاد الجوية ف
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم الاثنين، باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية، ومن تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.

 
 


