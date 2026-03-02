تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية، ومن تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وصقيع متوقع حتى الأربعاء
-
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت
-
الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات
-
الأرصاد تحذر الأردنيين من الصقيع
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في الاردن الجمعة - تحذيرات
-
الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة