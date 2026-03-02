تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاثنين، باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

