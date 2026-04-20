تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- يطرأ الاثنين، انخفاض قليل في درجات الحرارة؛ ويكون الطقس مائلا قليلا للبرودة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال مملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.





