الإثنين 2026-05-11 09:21 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس الاثنين دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
العاصمة عمان
 
الإثنين، 11-05-2026 06:55 ص

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 23 - 10 ، وفي مناطق البادية 34- 18 ، وفي مناطق السهول 29 - 17 ، وفي الأغوار الشمالية 34- 18، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 36 - 21 درجة مئوية.

 
 


