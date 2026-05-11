تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري-
يبقى الطقس الاثنين دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
اضافة اعلان
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 23 - 10 ، وفي مناطق البادية 34- 18 ، وفي مناطق السهول 29 - 17 ، وفي الأغوار الشمالية 34- 18، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 36 - 21 درجة مئوية.