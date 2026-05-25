تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود المملكة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مما يوفر أجواء مناسبة للتنزه والرحلات والأنشطة الخارجية.
وبحسب التحليلات الجوية لمحاكاة النماذج العددية للغلاف الجوي، تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان والسهول بين 23 و29 درجة مئوية، وفي المرتفعات الجبلية العالية بين 20 و24 درجة، بينما تسجل في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ما بين 33 و38 درجة مئوية.
