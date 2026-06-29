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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 29-06-2026 07:07 ص
الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلا الاثنين، حيث يسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق، فيما يكون حارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 18، وفي المرتفعات الشمالية 30- 16، وفي مرتفعات الشراة 31 - 15، وفي مناطق البادية 38- 21، وفي مناطق السهول 34- 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41- 27، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.

ويبقى الطقس حتى الخميس، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
 
 


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الإعلامي محمد الوكيل

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