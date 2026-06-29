تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 18، وفي المرتفعات الشمالية 30- 16، وفي مرتفعات الشراة 31 - 15، وفي مناطق البادية 38- 21، وفي مناطق السهول 34- 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41- 27، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.
ويبقى الطقس حتى الخميس، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
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