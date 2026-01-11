تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد

الوكيل الإخباري-
يطرأ، الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
اضافة اعلان
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15- 5، وفي المرتفعات الشمالية 13- 3، وفي مرتفعات الشراة 12- 2، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12 ، وفي خليج العقبة 24- 13 درجة مئوية.