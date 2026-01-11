تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد

الوكيل الإخباري- يطرأ، الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

