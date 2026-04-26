الأحد 2026-04-26 08:01 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد

العاصمة عمان
الأحد، 26-04-2026 06:32 ص

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم الأحد، دافئًا في أغلب المناطق، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول أمطار خفيفة ومتقطعة في أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28- 12 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26- 10، وفي المرتفعات الشمالية 25- 10 ، وفي مرتفعات الشراة 24- 8 ، وفي مناطق البادية 31- 11، وفي مناطق السهول 28- 12، وفي الأغوار الشمالية 34- 13 ، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 18، وفي البحر الميت 34 - 17 ، وفي خليج العقبة 34- 18 درجة مئوية.

 
 


ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله

عربي ودولي ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله

موكب الرئيس دونالد ترامب يغادر بسرعة من موقع محاولة اغتياله في واشنطن إلى البيت الأبيض

عربي ودولي محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي ينشر لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار

القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب

عربي ودولي القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب

شيع جثمان العريف محمد ظاهر بشير أبو رمان

أخبار محلية الأمن ينعى العريف محمد أبو رمان

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وظائف

وظائف وظائف شاغرة للاردنيين- تفاصيل

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد

اليوم أمس الجمعة الخميس حمدي سالم رمضان المومني 2026/04/26 سالم محمد سالم الشخاترة 2026/04/26 علي جويعد المذهان الدهام 2026/04/26 مأمون عمر يوسف الملكاوي 2026/04/26 ماريان رينالدو سوليز 2026

الوفيات وفيات الأحد 26-4-2026



 
 






