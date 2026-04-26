تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، دافئًا في أغلب المناطق، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول أمطار خفيفة ومتقطعة في أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

