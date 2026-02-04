تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاربعاء

06:26 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة تبايناً على درجات الحرارة، يبدأ بارتفاع ملموس يوم الخميس، يليه انخفاض تدريجي اعتبارا من الجمعة، مع عودة الأجواء الباردة نسبيا، واحتمال تأثر بعض المناطق بالغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية. اضافة اعلان





الأربعاء، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً في مناطق البادية، وخلال ساعات الليل يكون الطقس بارداً في معظم المناطق، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة.

