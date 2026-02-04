تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاربعاء

الأربعاء، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً في مناطق البادية، وخلال ساعات الليل يكون الطقس بارداً في معظم المناطق، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
-
مع دخول المنخفض .. الأرصاد تطلق رسالة تحذيرية هامة للمواطنين
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء - تحذيرات
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس حتى الخميس - تحذيرات
-
توضيح هام من الأرصاد حول حالة الطقس خلال شباط الجاري
-
مستجدات الكتلة الهوائية الباردة القادمة إلى المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين