الأربعاء 2026-02-04 08:56 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاربعاء

منظر عام لمدينة عمّان
منظر عام لمدينة عمّان
 
الأربعاء، 04-02-2026 06:26 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة تبايناً على درجات الحرارة، يبدأ بارتفاع ملموس يوم الخميس، يليه انخفاض تدريجي اعتبارا من الجمعة، مع عودة الأجواء الباردة نسبيا، واحتمال تأثر بعض المناطق بالغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان


الأربعاء، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً في مناطق البادية، وخلال ساعات الليل يكون الطقس بارداً في معظم المناطق، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

فلسطين 6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

شعار شركة إنفيديا

عربي ودولي توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين

أرشيفية

أخبار محلية إجراءات جديدة مرتقبة تسهّل عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم

تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

عربي ودولي تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

مدمرة الصواريخ

عربي ودولي سفن حربية أميركية تصل قبالة سواحل هايتي

حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

أخبار محلية حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية تنعقد في سلطنة عُمان الجمعة

إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم

أخبار محلية إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم



 






الأكثر مشاهدة